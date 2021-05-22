Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
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Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ta park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Dulkadiroğlu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Dulkadiroğlu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Sarayaltı Caddesinde 46 HB 561 plakalı aracıyla seyir eden Kenan Y. (30) direksiyon hakimiyetini kaybedince ilk önce park halindeki 46 BR 415 plakalı araca, ardından Settar B. idaresindeki 46 BB 671 plakalı araca çarptı.

Kaza sonrasında çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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