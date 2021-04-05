Kahramanmaraş'ta park halinde yanan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki 2 otomobil yandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki 2 otomobil yandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, aynı bölgede park edilen hafif ticari araca sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman