Kahramanmaraş'ta para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobil ile para nakil aracının çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mertcan Köse idaresindeki 46 D 0042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Karaelbistan Mahallesi girişinde, Bora Kılınç'ın kullandığı, bir bankaya ait 34 ABA 729 plakalı para nakil aracıyla çarpıştı.

Kazada, sürücü Köse ile otomobildeki Mehmet Hurmanlı (17), Ömer Yıldız (18), Mehmet Ali Kaya (39), İsa Pamuk (25) ve İmed Elalı (23) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA