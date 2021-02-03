Kahramanmaraş'ta özel gereksinimli Büşra'ya doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ta özel gereksinimli Büşra Çelik'e Büyükşehir Belediyesi, tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde yaşayan Büşra Çelik için sürpriz doğum günü düzenledi.

Bu kapsamda Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü ekiplerince evine götürülen pastayı kesen Çelik'e çeşitli hediyeler verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün görüntülü görüştüğü Çelik, büyük mutluluk yaşadı.

Çelik, buruda yaptığı konuşmada, yapılan ziyaretten ve sürpriz doğum gününden mutluluk duyduğunu belirtti.

Daha önceden Başkan Güngör'ü ziyarete gittiğini ve kendisiyle yakından ilgilenildiğini anlatan Çelik, "Hemen adresimi ve numaramı aldırlar. Bana amcam gibi yaklaştı. Öyle sevdim onu. Beni ne kadar mutlu ettiğini anlatamam. Onu görmek için tüm yeğenlerim geldiler. Allah kendisinde de emeği geçenlerden de razı olsun." ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürlüğü makam koltuğuna oturdu

Öte yandan 9 yaşındaki Muhammed Efe Kaya da öğretmenine en büyük hayalinin polis olmak olduğunu söyledi.

Kaya'nın bu isteği öğretmenin girişimleriyle İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'na iletildi.

Cebeloğlu'nun talimatıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince sürpriz bir şekilde evinden alınan Kaya, emniyete getirildi.

Cebeloğlu, Kaya'yı makamda misafir ederek koltuğuna oturttu.

Çeşitli hediyeler verilen Kaya, emniyet müdürünün telsizinden yaptığı anonsta ekiplere dikkatli ve duyarlı olmalarını talimatı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün