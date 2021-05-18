Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Oturduğu sandalyeye parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Oturduğu sandalyeye parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Oturduğu sandalyeye parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde parmağı oturduğu sandalyeye sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde parmağı oturduğu sandalyeye sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi 53. Sokak'ta ikamet eden ve adının Yusuf olduğu öğrenilen 3 yaşındaki çocuk, yemek yerken oturduğu sandalyenin delik olan bölümüne parmağını sıkıştırdı.

Bir süre minik Yusuf'un parmağı sıkıştığı yerden çıkarmaya çalışan aile bireyleri, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine giden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri pense ve ekipman desteğiyle minik çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtardı.

Korku yaşayan küçük çocuk, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Oturduğu sandalyeye parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Oturduğu sandalyeye parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ - Oturduğu sandalyeye parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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