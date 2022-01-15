Kahramanmaraş'ta otomobillerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta otomobillerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta otomobillerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
AA / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AFŞİN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda kentin farklı noktalarında otomobillerden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, 7 araçtan teyp, hoparlör ve takım çantası çalan İ.Ç, S. G. ve A.A. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 7 araç teybi, 5 hoparlör, 1 takım çantası, 1 kriko ve bijon anahtarı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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