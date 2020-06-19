Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
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Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
19.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:44

KAHRAMANMARAŞ'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ömer Durak yönetimindeki 52 RC 750 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 34 BPY 146 plakalı otomobil ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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