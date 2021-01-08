Kahramanmaraş'ta otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
08.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:14
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ayhan K. idaresindeki 35 AOV 931 plakalı otomobil, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 KT 254 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücülerden Ayhan K, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman