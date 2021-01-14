KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin karlı yolda kayarak araca ve sürücüsüne çapma anı kameraya yansıdı
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KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin karlı yolda kayarak araca ve sürücüsüne çapma anı kameraya yansıdı

14.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 14.01.2021 23:50

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin karlı yolda kayarak hafif ticari araç ve sürücüsüne çarpma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde otomobilin karlı yolda kayarak hafif ticari araç ve sürücüsüne çarpma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kameraya yansıyan görüntülerde bir sürücünün Büğlek Mahallesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle yol kenarına çektiği hafif ticari aracına zincir takmaya çalışması yer alıyor.

Kayıtların devamında rampadan inen otomobilin karla kaplı yolda duramayarak zincir takan sürücü ve hafif ticari araca çarptığı görülüyor.

KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin karlı yolda kayarak araca ve sürücüsüne çapma anı kameraya yansıdı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin karlı yolda kayarak araca ve sürücüsüne çapma anı kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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