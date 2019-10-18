Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı yaya öldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, R.A. (58) idaresindeki 46 AL 654 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Etyemez'e (59) çarptı.
Ağır yaralanan Etyemez, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına alırken, Etyemez'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.