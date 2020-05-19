Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
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Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı kadın öldü
19.05.2020 22:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 22:20

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

K.G. (21) idaresindeki 46 FB 996 otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Melek Cambaz'a (55) çarptı.

Ağır yaralanan Cambaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis ekiplerince Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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