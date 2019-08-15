Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı çocuk öldü

15.08.2019 19:25

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 46 BU 596 plakalı otomobil, Göksun-Kahramanmaraş kara yolunun Döngel Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Hayrettin Gök'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Gök, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Gök, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü A.Ş, gözaltına alındı.

Kaynak: AA