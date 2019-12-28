Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 4 yaya yaralandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Abdulmuttalip K. idaresindeki 01 AAN 845 plakalı otomobil, Avşarlı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen Tuğba (5), Ahmet (7), Adem (35) ve Gülşen G'ye (30) çarptı.
Yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.