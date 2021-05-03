Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk öldü
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Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk öldü

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk öldü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 12 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 12 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

H.B. idaresindeki 46 ADU 320 plakalı otomobil, Osman Gazi Mahallesi Ali Demirkol Caddesi'nde bisikletiyle seyir halindeki H.A'ya çarptı.

Kazada ağır yaralanan H.A, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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