Kahramanmaraş'ta otomobil yangını
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Kahramanmaraş'ta otomobil yangını

Kahramanmaraş'ta otomobil yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bir tamirhanede meydana geldi. 46 MB 110 plakalı otomobil bir anda alevler içinde kalarak yanmaya başladı. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek çevreye dağılmasını engelledi. Yangında can kaybı yaşamazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta otomobil yangını
Kahramanmaraş'ta otomobil yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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