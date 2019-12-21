Kahramanmaraş'ta otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı

21.12.2019 21:40 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:46

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.



Sıtkı Sözer (48) idaresindeki 46 D 4869 plakalı otomobil, Akpınar Mahallesi'nde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Sürücü ile otomobildeki yakınları Feyza (16) ve Beyza Sözer (16) ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA