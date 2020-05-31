Kahramanmaraş'ta otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü
Kahramanmaraş'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
31.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:56
Kahramanmaraş'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Serkan Tutucu (30) idaresindeki 46 BS 738 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda kontrolden çıkarak takla atıp tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Oğuzhan Şahan (34), olay yerinde hayatını kaybetti.
İki kişinin cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA