Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

11.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:11
Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

'ta takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, gurbetçi aile oldukları öğrenilen Mehmet Yılmaz (48) idaresindeki 1-XCR-421 plakalı otomobil, Elbistan-Göksun karayolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan Zehra Yılmaz (28) ise yaralandı.


İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Zehra Yılmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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