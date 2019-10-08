Kahramanmaraş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mustafa Çocuk (32) idaresindeki 46 ABB 255 plakalı otomobil, Göksun-Kayseri kara yolunun 16. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan Züleyha Ünsal (55) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Necibe Sallah (42) ise 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Sallah'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.