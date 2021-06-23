Kahramanmaraş'ta otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ta otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Aydın B. yönetimindeki 46 EA 210 plakalı otomobil, Elbistan-Nurhak kara yolu OSB kavşağında Mustafa Y. idaresindeki 06 DZ 0665 plakalı iş makinesi yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kamyonun atına giren otomobilden çıkarılan sürücü Buğra B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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