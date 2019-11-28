Kahramanmaraş'ta otomobil iş yerine girdi

28.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:28

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil bir iş yerine girdi.

Müslüman Özcan, 44 FS 302 plakalı otomobilini Güneşli Mahallesi Çarşı Atik Cami'nin yanındaki otopark alanına park edip alışverişe gitti.

Bir müddet sonra freni boşalan otomobil, telefon satışı yapılan Mehmet Çuldan'a ait iş yerine girdi.

Çarpmanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı.

Kaynak: AA