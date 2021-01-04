Kahramanmaraş'ta otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı
04.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:49
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adem Üzüm yönetimindeki 46 AAB 593 plakalı pikap, Güneşli Mahallesindeki Mevlana Caddesi ile Şeyh Edebali Caddesinin kesiştiği kavşakta Yaşar Ovalı idaresindeki 35 THU 16 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Hacı ve Suna Ovalı, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk