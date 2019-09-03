Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü
Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Hakkı Abdulmuhsin (37) yönetimindeki 46 DJ 194 plakalı otomobil ile Dilaver Ortasöz idaresindeki 46 P 7944 plakalı kamyon Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunun 24. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Abdulmuhsin olay yerinde hayatını kaybetti.
Hakkı Abdulmuhsin'in cenazesi otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.