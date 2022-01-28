Kahramanmaraş'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. S.O. idaresindeki 46 PF 175 plakalı otomobil, A.K.'nın kullandığı 46 S 1063 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile çarpıştı.
Kazada işçileri taşıyan minibüs yan yatarken 14 işçiden 4'ü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ