KAHRAMANMARAŞ - Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ - Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

14.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:48

Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.A yönetimindeki 46 AD 515 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 6. kilometresinde E.U. idaresindeki 46 BG 029 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki E.N. ve S.K yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının adından tekrar trafiğe açıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

İlgili Haberler

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Kayseri'de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Kayseri'de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Nilgün Belgün
Spor Falcao Çağdaş Atan Serdar Aziz Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ - Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 18:48:11. #1.15#
title