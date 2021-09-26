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Kahramanmaraş'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İ.T. yönetimindeki 46 AED 376 plakalı motosiklet, Üngüt Mahallesi KSÜ bağlantı yolunda A.Ö. idaresindeki 46 KK 522 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü İ.T. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.T, KSÜ Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri
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