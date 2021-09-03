Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
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Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Dadağlı Mahallesi istikametine seyir eden H.Y. (61) idaresindeki 01 LH 276 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir ikametin duvarına çarptı. Kazada E.Y. (57) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü H.Y. (61) ile B.Y. (4), Z.Y. (7), E.Y. (4) ve M.Y. (3) isimli çocuklar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler
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