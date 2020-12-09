Kahramanmaraş'ta otomobil duvara çarptı: 2 yaralı
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Kahramanmaraş'ta otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

09.12.2020 09:37 | Son Güncelleme: 09.12.2020 09:40
Kahramanmaraş'ta otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdal Şakalar (50) yönetimindeki 46 EG 610 plakalı otomobil, Köprübaşı Mahallesi Gariplik Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Elif Şakalar (52), 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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