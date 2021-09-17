Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 5 yaralı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İ.K. idaresindeki 23 SAP 459 plakalı otomobil, Akçalar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücünün yanı sıra araçtaki Ş.K, T.K, A.K. ve E.K, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri