Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 5 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 5 yaralı

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İ.K. idaresindeki 23 SAP 459 plakalı otomobil, Akçalar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücünün yanı sıra araçtaki Ş.K, T.K, A.K. ve E.K, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 5 yaralı

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Hande Erçel
Spor Abdullah Avcı Marcao Muslera Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Rıza Çalımbay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 17:37:23. #1.11#