Kahramanmaraş'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Durdu Ciğerli (55) yönetimindeki 02 FL 780 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun 35. kilometresinde yol kenarındaki refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan Rabia (19), Kadir (62) ve Döndü Ciğerli (53) yaralandı
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA