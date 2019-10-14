Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

14.10.2019 22:44
Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ali Şirin Gevher'in kullandığı 46 AAU 036 plakalı otomobil, Kabaağaç köyü yakınlarında yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Celil Doğan ve Murat Akpınar yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et