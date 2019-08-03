Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

3.08.2019 00:21
Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mikail Aydoğdu (63) idaresindeki 41 AC 435 plakalı otomobil, Söğütlü Mahallesi mevkisinde tarlaya devrildi.
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, sürücü ile beraberindeki Dilber Aydoğdu (42) ve Gül Y. (17) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA
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