Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
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Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

E.H'nin kullandığı 46 KP 951 plakalı otomobil, Ağcalı Tünel kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel çıkışındaki beton sütuna çarptıktan sonra takla attı.

Kazada otomobil sürücü E.H. ile araçtaki A.Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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