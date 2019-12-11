Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Mehmet Yılmaz (48) idaresindeki 1-XCR-421 yabancı plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolunun Yazıköy Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Sürücünün hayatını kaybettiği kazada, araçta bulunan Zehra Yılmaz (28) yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Yılmaz, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.