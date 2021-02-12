Kahramanmaraş'ta otomobil çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta otomobil çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

12.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:42
Kahramanmaraş'ta otomobil çaldıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir evin bahçesindeki otomobili çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir evin bahçesindeki otomobili çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Güvercinlik Mahallesi'nde yaşayan Cihan K, bahçesindeki otomobil ile jeneratör ve elektrikli ev aletlerinin çalındığı gerekçesiyle jandarmaya başvurdu.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin İ.Ç. (18), M.T.B. (17), ve A.A. (17) olduğunu ve aracın da Afşin ilçesine götürüldüğünü tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı, araç da bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı, araç ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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