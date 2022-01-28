Kahramanmaraş'ta otomobil çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta otomobil çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

AA, İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta otomobil çaldığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir otomobili çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir otomobili çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz hafta cumartesi günü Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir iş yerinden otomobil çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, M.Z'yi (37) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe "iş yerinden hırsızlık ve mala zarar verme" suçundan tutuklandı.

Hatay ilinde satıldığı öğrenilen çalıntı aracın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Otomobil, Güncel, Haber

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