Kahramanmaraş'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
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Kahramanmaraş'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Mahallesi Hikmet Kabakçı Bulvarı'nda seyir halindeki İbrahim C. idaresindeki 46 DK 300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol ortasındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücüyle birlikte otomobilde yolculuk yapan Fatma C. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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