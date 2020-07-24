Kahramanmaraş'ta otomobil alev aldı: 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta otomobil alev aldı: 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü

Kahramanmaraş'ta otomobil alev aldı: 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldüKAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayıp, alev topuna dönen otomobilde bulunan Cemre Yengin (8) ve Yedigül Yaren (51), yanarak hayatlarını kaybetti.

24.07.2020 18:34 | Son Güncelleme: 24.07.2020 19:29

Kahramanmaraş'ta otomobil alev aldı: 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, seyir halindeyken yanmaya başlayıp, alev topuna dönen otomobilde bulunan Cemre Yengin (8) ve Yedigül Yaren (51), yanarak hayatlarını kaybetti. 1'i ağır 3 kişi ise yaralandı. Alevlere müdahale eden Ali Baran, "Küçük bir kız çocuğu 'Amca beni kurtar' diye ağlıyordu. En çok beni o üzdü, sesi hala kulaklarımda yankılanıyor" dedi.

Olay, öğle saatlerinde, Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Andırın-Kadirli Karayolu'nda seyir halinde olan Yemliha Yener (64) yönetimindeki 80 APP 942 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Başlayan yangınla birlikte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki çakıl yığınına çarparak, durdu. İçerisinde 2'si çocuk 5 kişi bulunan otomobili, alevler sararken, yardıma vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

ORMAN İŞÇİSİ ŞEMSİYE TUTTU, JANDARMA YELPAZE SALLADI

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobilde, Yedigül Yener hayatını kaybetti.

Yemliha Yener, Abdurrahman Yener (24), Cemre Yengin ve Mert Yener (15) ise yanarak yaralandı. Ambulans bekleyen yaralılardan Yemliha Yener'e bir orman işçisi şemsiye ile gölgelik yaparken, jandarma da elindeki kağıtlar ile Yener'i serinletmeye çalıştı. Vatandaşlar da yaralıların üzerlerine şişelerle su döktü.

Gelen ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralılardan Cemre Yengin, yolda hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki hastanelere sevk edilerek, tedaviye alındı. Yaralılardan Mert Yener'in hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

KÜÇÜK KIZIN 'AMCA BENİ KURTAR' SESİ KULAKLARIMDA YANKILANIYOR

Yangına müdahale eden vatandaşlardan Ali Baran, yanan araçtakileri çıkarmak için çok çabaladıklarını belirterek, "Yoldan bir araç geçiyordu, içerisinde beş kişi vardı. Araç alev topu gibiydi. Koştum içerisinden insanları çıkarmaya çalıştım. Küçük bir kız çocuğu alevler içerisindeydi; 'Amca beni kurtar' diye ağlıyordu. En çok beni o üzdü. Sesi hala kulaklarımda yankılanıyor. Alevlerin içinden çıkartamadım, çok üzgünüm. Bu durum beni çok üzüyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta otomobil alev aldı: 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor Güncel
İmamoğlu'ndan Ayasofya davetiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıt: Polemik konusu yaratılmak isteniyor
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı Dünya
Ayasofya'da kılınan ilk namaz Yunan basınında: Erdoğan dediğini yaptı
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti Ekonomi
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti 3. Sayfa
İlk kavgada şikayetçi olmadığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan şahıs, hayatını kaybetti
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim
Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz: Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti
Ayasofya'da kılınan namaz Miçotakis'i çıldırttı! Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf etti
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
İran'dan ibadete açılan Ayasofya ile ilgili açıklama: Yüzyılın en önemli olaylarından biri
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Sultanahmet'te namaz kılan Muharrem İnce'den kendisini eleştirenlere sert yanıt
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Ayasofya'da namaz için ayrılan alana giremeyen vatandaş gözyaşlarına boğuldu
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek
En zor karar! ABD'de koronavirüs hastaları ölüme terk edilecek
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 937 yeni vaka tespit edildi
Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti
Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor
Beşiktaş ile Caner Erkin'in yolları ayrılıyor
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Süper Lig kulüplerinin yabancı sınırına yaptığı itirazları reddetti
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Süper Lig kulüplerinin yabancı sınırına yaptığı itirazları reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Ozan Güven Hazal Kaya Michael Jackson
Spor Ali Koç Selçuk İnan Yılmaz Vural Nihat Özdemir Koray Gençerler
Daha Fazla Namaz Beşiktaş Ayasofya Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta otomobil alev aldı: 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 20:02:39. #1.14#
title