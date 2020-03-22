Kahramanmaraş'ta otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
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Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kahramanmaraş'ta otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

22.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:16
Kahramanmaraş'ta otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A. (36) idaresindeki 46 LH 300 plakalı otomobil merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki E.E.A, E.A. ve S.A. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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