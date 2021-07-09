Kahramanmaraş'ta otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 38 HN 222 plakalı otomobil, Afşinbey Caddesi'nde önce refüje, ardından ağaca çarptı.

Kazada, otomobildeki Ensar Y, Umutcan Y. ve Uğur H. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

Otomobilin camından kurşun yağdırdı, işyerindekiler kaçacak yer aradı
Otomobilin camından kurşun yağdırdı, işyerindekiler kaçacak yer aradı
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
Otomobillerin çarpışmasıyla camdan fırladılar: 4 ölü
Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı İbrahim Selim Orhan Gencebay
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 10:11:58. #1.16#

title