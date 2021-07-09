Kahramanmaraş'ta otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 38 HN 222 plakalı otomobil, Afşinbey Caddesi'nde önce refüje, ardından ağaca çarptı.
Kazada, otomobildeki Ensar Y, Umutcan Y. ve Uğur H. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk