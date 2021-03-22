Kahramanmaraş'ta otodan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta otodan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

22.03.2021 14:44 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:54
Kahramanmaraş'ta otodan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobillerin teyp ve ses sistemlerini çaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobillerin teyp ve ses sistemlerini çaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde otodan hırsızlık ihbarları üzerine yaptığı çalışmada, gece geç saatlerde park halindeki otomobillerden teyp, hoparlör ve amfi gibi ses sistemlerini çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış, olaylarla ilgisi bulunan Tunahan A. (23), Kenan T. (20), Mahmut G. (23) tespit edilerek eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Ekipler çalıntı malzemeleri satın alan 5 kişiyi yakalayarak birçok malzemeyi de ele geçirmişti. Yakalanan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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