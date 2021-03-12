Kahramanmaraş'ta oto yıkamacıdan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta oto yıkamacıdan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta oto yıkamacıdan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Marif Mahallesi'ndeki iş yerinden köpük ve oto yıkama makinesi çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin S.K. ve A.G. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları çalıntı malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı