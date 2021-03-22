Kahramanmaraş'ta oto hırsızlıklarına 3 yakalama
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Kahramanmaraş'ta oto hırsızlıklarına 3 yakalama

22.03.2021 00:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 00:37
Kahramanmaraş'ta oto hırsızlıklarına 3 yakalama

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobillerden teyp ve ses sistemlerini çalan 3 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobillerden teyp ve ses sistemlerini çalan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde otodan hırsızlık ihbarları üzerine çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların neticesinde otomobilden hırsızlık yapan şahısların izine rastladı. Faillerin olayları geceleyin farklı saatlerde gerçekleştirdikleri belirlenerek olayların şüphelilerinin Tunahan A. (23), Kenan T. (20), Mahmut G. (23) olduklarını tespit ederek eş zamanlı operasyonla 3 kişi yakaladı. Şüpheliler suçlarını itiraf ederek çaldıkları malzemeleri sattıklarını söyledi.

Ekipler çalıntı malzemeleri satın alan 5 kişi yakalayarak birçok malzemeyi de ele geçirdi.

Birçok suçtan kayıtları olduğu anlaşılan hırsızlık olayını yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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