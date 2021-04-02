Kahramanmaraş'ta otizmli gençler saç bakımı yaptırdı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan otizmli gençler 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında kuaföre giderek saç bakımı yaptırdı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan otizmli gençler 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında kuaföre giderek saç bakımı yaptırdı.

Gün kapsamında ilçede bulunan özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezince otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında kuaföre götürülen öğrenciler saç kesimi ve bakım yaptırarak keyifli dakikalar yaşadı.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi müdürü Güneş Söyler, gün kapsamında farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikle öğrencilerin mutlu dakikalar yaşadığını belirten Söyler, "Otizmi fark et kabul et, otizme mavi ışık yak' sloganı adı altında öğrenciler kuaföre, berbere götürüldü. Kız öğrencimizin saçları kesildi, yapıldı. Erkek öğrencimiz tıraşını oldu. Çocuklarımızın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Afşin esnafı otizm hakkında bilgilendirildi. Otizmin bir hastalık değil farklılık olduğu, otizmli bireylere nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda bilinçlendirildi." ifadesini kullandı.

Öte yandan ilçede eğitim gören öğrenciler tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkat çekilmesi amacıyla trafik durdurularak yürüyüş yapıldı.

Aileleriyle beraber etkinliğe katılan öğrenciler ellerindeki mavi balonlarla Atatürk Caddesi'nden Afşin Belediye binasına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Program, öğrencilerin Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk