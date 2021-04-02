Kahramanmaraş'ta otizmli genç piyanist yaya geçidinde piyano çaldı
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Kahramanmaraş'ta otizmli genç piyanist yaya geçidinde piyano çaldı

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta otizmli genç piyanist yaya geçidinde piyano çaldı

Kahramanmaraş'ta otizmli genç, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yaya geçidinde piyano çaldı.

Kahramanmaraş'ta otizmli genç, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yaya geçidinde piyano çaldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması ile Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkatin çekilmesi amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlikte otizmli piyanist Kubilay Özbek, yaya geçidinde piyano çalarak farkındalık oluşturdu.

Ekiplerin jandarma montu giydirdiği Özbek, yaya geçidinde kendisini izleyenlere piyano keyfi sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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