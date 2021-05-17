Kahramanmaraş'ta örtü altında yetiştirilen çileğin ilk hasadı yapıldı

Kahramanmaraş'ta çiftçiler tarafından örtü altında yetiştirilen çileğin ilk hasadı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta çiftçiler tarafından örtü altında yetiştirilen çileğin ilk hasadı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bu yıl ilk defa bölgede alçak tünelde yetiştiricilik demonstrasyonu çalışmaları başlatıldı. Bu çalışma ile ilkbaharın son donları, dolu ve yağmur gibi iklimin olumsuz etkilerinden bitkilerin etkilenmesi önlendi. Açık alandaki yetiştiriciliğe göre 15 gün erkencilik sağlanırken, bölgede yoğun şekilde ürünün hasadına da başlandı.

Üretilen ürünler Adana, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Kayseri gibi çevre illere taze tüketim amacıyla gönderilmenin dışında, dondurulmuş ürün ve meyve suyuna işlenmek üzere sanayi kuruluşlarına da sevkiyatı yapılıyor.

Taze tüketimin toptan satış fiyatı 7-8 lira arasında ve sanayiye giden ürün ise 6 liradan işlem gördüğü öğrenildi. Çileğin hasadının ekim ayı sonuna kadar devam ettiği öğrenilirken, 1 dekar alandan ortalama 4 ton ürün elde ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, ekibiyle birlikte Türkoğlu ilçesine bağlı Muratçakıroğlu ve Kaledibi mahallelerinde hasadına başlanan ve yaklaşık 800 dekarda malçlı-frigo fideli çilek yetiştiriciliği yapılan alanlarda incelemelerde bulundu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı