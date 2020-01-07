07.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:39

Atölyeden görüntü

Atölyenin gezilmesi

Kurdele kesimi

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın konuşması

Umut Elleri Sosyal Yardımlaşma Derneği adına Büşra Şen'in konuşması Kahramanmaraş'ta ortaokula müzik atölyesi açıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Şehitler Ortaokuluna müzik atölyesi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, açılışta, her şeyden çok kaybedilmemesi gereken şeyin umut olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonunda okullarda çeşitli atölyelerin açılmasının ön görüldüğünü belirten Yılmaz, "Öğrencilerimizin sadece ders kitaplarıyla meşgul olması değil diğer alanlarda da gelişmesi isteniyor. Bu çerçevede okul müdürümüzü tebrik ediyorum. Çevresiyle iyi bir diyalog içerisinde, çevrenin imkanlarını okulla birleştirerek öğrencilerimize hizmet olarak sunma başarısı göstermiştir." dedi.

Atölyenin açılışına destek veren Umut Elleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Büşra Şen ise iki yıl önce Dumlupınar İlkokuluna bir kütüphane açarak çalışmalara başladıklarını ifade etti.

İki yıl içerisinde yaptıkları birçok farklı proje ile bir sürü mutluluk ve sevinçlerinin olduğunu kaydeden Şen, "Bunların hepsi sizlerin sayesinde. Biz enerjimizi tamamen gençlikten alıyoruz. İyilik de kötülük de insan içindir. Biz nereye yönlendirirsek öyle şekilleniyor. Biz bundan sonra her yıl bir okula sizlerin de desteğiyle bir atölye kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Büşra Şen'e plaket verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu