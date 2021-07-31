Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karadere Mahallesi Dereboğazı mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 arazöz ile 12 personel sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün