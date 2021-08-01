Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçenin Büyükimalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünden 30 kişilik ekip ve 3 arazöz ile müdahale edildi.
Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı