Kahramanmaraş'ta ormancılık sektörüne yönelik panel düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta "Ormancılık Sektörünün Ülkemizdeki Geleceğinin Sosyoekonomik Boyutları" konulu panel düzenlendi.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından sürdürülebilir kalkınma ve çevre diplomasisi toplantıları projesi kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Kampüsü Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, "ormancılık sektörü", "orman yangınlarıyla mücadele" ve "hukuki boyutları" konuları ele alındı.

KSÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü'nün moderatörlüğünü yaptığı panel, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen'in iklim değişikliği ve orman yangınlarındaki artışın sebepleri konulu sunumu ile başladı.

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Karagöz'ün, Türkiye'nin bitkisel çeşitliliği ve orman yangınlarının biyoçeşitlilik üzerine olası etkileriyle ilgili konuşması ile devam eden programda KSÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Görücü ve Dr. Öğretim Üyesi Ömer Eker de birer konuşma yaptı.

Panele, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve ilgililer katıldı.

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